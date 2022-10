CVE prépare des centrales solaires industrielles temporaires

Alors que la loi d’accélération des EnR est étudiée au Sénat, le développeur CVE prépare une offre photovoltaïque temporaire pour faire sortir rapidement des projets des cartons. « Cet automne, nous avons cinq fois plus de demandes d’entreprises pour du photovoltaïque que l’année dernière. Face à l’urgence, nous avons inventé un nouveau modèle, en contournant le problème de l’immobilisation du foncier, explique Ségolène de Portal, responsable développement photovoltaïque BtoB à CVE. Il s’agit d’installer une petite centrale au sol, lestée, à proximité du site de consommation, avec une électricité 100 % consommée sur place. C’est possible en 8 à 10 mois maximum, à la place des 24 mois, voire plus, pour une installation classique au sol ».

Une centrale pour 5 ans… ou plus

Cette offre s’adresse aux entreprises ou aux commerces restrict-content]qui possèdent une réserve foncière, entre 3 000 à 4 000 m2 minimum, pouvant servir pour une extension d’usine ou un projet à long terme. En attendant la réalisation du projet dans quelques années, autant se servir du foncier pour produire de l’électricité. La particularité de l’offre RespeeR Flex est que l’industriel ne s’engage pas sur 20 ou 30 ans, mais sur seulement cinq ans. Pendant cette période, le photovoltaïque peut permettre de couvrir 5 à 30% des besoins électriques du site. Au-delà de cette date, l’industriel peut choisir de prolonger le contrat avec CVE ou bien de l’arrêter afin de construire une extension, par exemple. Dans ce dernier cas, CVE, qui est propriétaire de la flotte de panneaux, démonte les panneaux et les réinstalle chez un autre client. « Nous avons travaillé avec les banques pour passer d’un financement de projet à un financement d’actifs », souligne Ségolène de Portal.

CVE a tissé un partenariat avec le CEA (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives) et la filière de réemploi Soren pour étudier les performances de ces panneaux « déplacés », de deuxième main.

Un site pilote

L’offre Respeer Flex sera disponible début 2023. CVE vise 25 à 30 projets par an d’ici à trois ans. Le développeur est en train de structurer une équipe et recruter des cadres pour dimensionner ces nouvelles installations. En attendant, un site pilote est en test, près de Lyon, pour affiner quelques points, comme le coût de cette installation temporaire, l’assurance, la logistique entre les sites ou encore la technologie des panneaux utilisée.[/restrict-content]