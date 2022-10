Amendé, le projet de loi EnR va arriver en séance publique au Sénat

(c) – Unsplash

Les commissions du Sénat ont terminé l’examen du projet de loi d’accélération des énergies renouvelables. Il doit maintenant être discuté en séance publique à partir du mercredi 2 novembre. Les débats s’annoncent chargés, avec des centaines d’amendements à examiner. Les commissions des Affaires économiques et de l’Aménagement du territoire et du développement durable ont apporté plusieurs modifications et des ajouts au texte, qui compte maintenant pas moins de 67 articles.

Agrivoltaïsme intégré

Parmi les mesures à signaler, citons tout d’abord celle sur l’agrivoltaïsme. La commission des Affaires économiques a repris ...