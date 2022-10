Accélération des EnR : BlackRock se montre perplexe

(c) – Jacopo Landi

Les développeurs ne sont pas les seuls à scruter attentivement le projet de loi d’accélération des énergies renouvelables et ses possibles effets. « C’est très bien si un texte de loi vient clarifier les choses, mais les acteurs de la filière ont besoin de permis de construire », affirme Stéphane Tétot, directeur et gestionnaire de portefeuille au sein de la plateforme Climate Infrastructure de la société de gestion BlackRock. Elle gère 9,5 Mds€ d’encours à travers 17 pays et compte aujourd’hui 19 actifs en France, où elle est active via notamment le développeur belge Windvision, racheté en 2020.

Pas assez de projets qui sortent

BlackRock avait laissé entendre par le passé que ...