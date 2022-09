Voltec Solar investit et va vers l’autoconsommation

Le fabricant alsacien de panneaux photovoltaïques va doubler sa capacité de production à 450 MW, contre 225 MW aujourd’hui. Une décision d’autant plus remarquable que rares sont les fabricants solaires français à tenir tête à la concurrence chinoise et plus encore à investir dans de nouvelles lignes de production. Cet investissement, évalué à 9 M€ s’accompagne d’une diversification de l’activité vers l’autoconsommation, segment de marché devenu porteur avec la flambée des prix de l’électricité.

Pool bancaire public/privé