Voltalia avance dans l’hydroélectrique en Amérique Latine

Le développeur et producteur d’énergie renouvelables Voltalia va construire une deuxième centrale hydroélectrique en Guyane, après celle de Mana, en exploitation depuis 2011. D’une puissance de 2,9 MW, elle bénéficiera d’un contrat avec EDF SEI* pour la vente d’électricité pendant au moins 30 ans à partir de la mise en service de l’installation, prévue en 2026. Comme la première centrale, la deuxième sera aussi au fil de l’eau, située sur la rivière Inini dans la commune de Maripa-Soula. Sa production estimée est de 12,7 GWh par an. Voltalia ne souhaite pas communiquer le montant investi.

Ce projet s’ajoute au 9,9 MW de capacité hydroélectrique que le groupe a déjà installé au 30 juin 2022. Ils sont repartis entra la Guyane, avec les 5,4 MW de Mana, et la France métropolitaine. En Amérique du Sud, Voltalia construit également depuis le début de l’année un autre projet hydroélectrique au Brésil, pays où le groupe compte la majorité de sa capacité EnR installée. D’une puissance de 7,5 MW et situé sur le fleuve Oiapoque, il fait partie d’un complexe hybride composé d’une centrale thermique de 12 MW et d’un parc solaire de 4 MW. La centrale hydroélectrique devrait être mis en service au premier semestre 2024.

*Systèmes Energétiques Insulaires – direction d’EDF active uniquement dans les zones non interconnectées