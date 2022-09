Une première opération dans l’éolien pour Eoden

Parc éolien de Cap Redounde (Crédit : Valeco)

Le groupe Eoden, via sa branche dédiée à l’énergie Eoden Ressources, a acquis pour un montant non divulgué 61% des parts d’Energie Maintenance, PME créée en 2004 et spécialisée dans la maintenance et le démantèlement de parcs éoliens. Basée à Narbonne (Occitanie), la société prévoit une forte croissance de son activité et étudie une diversification dans le solaire, indique dans un communiqué son directeur général, Jean-Louis Tiscar.

Un nouveau secteur

« Nous allons accompagner la structuration de l’entreprise ...