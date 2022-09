@Colloque du Ser

La facture du retard français dans les énergies renouvelables est de plus en plus salée. Avoir raté les objectifs européens avec 19% et non 23% d’EnR dans la consommation finale d’énergie dans la production électrique en 2020 a coûté 500 M€ à la France, contrainte à acheter 63 TWh à prix fort et à l’étranger pour compenser. Un chiffre communiqué ce matin par Agnès-Pannier Runacher, ministre de la Transition énergétique, à l’ouverture du colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables.

Voilà une motivation supplémentaire pour les pouvoirs publics français d’accélérer dans l’équipement en EnR du pays. Et telle est la vocation d’une circulaire récente et d’un projet de loi en route vers le Sénat. Mais sans attendre, l’exécutif va prendre plusieurs nouvelles mesures. Par exemple, créer « un fonds de garantie pour les coûts échoués de projets d’énergie renouvelables », a annoncé la ministre. Cette enveloppe « au cas où » doit aider les développeurs ...