Sweetch Energy concrétise avec EDF Hydro et la CNR

Ce n’est pas tous les jours que deux poids lourds de l’hydroélectricité française entrent ensemble au capital d’une start-up. EDF Hydro et la CNR misent sur la technologie d’électricité osmotique du rennais Sweetch Energy, à la faveur d’une augmentation de capital de 6 M€ sous forme d’obligations convertibles, apportant respectivement 2 M€ (groupe EDF) et 1,5 M€. Participent aussi les actionnaires déjà présents lors de la levée de fonds de l’année dernière : Demeter, Future Positive Capital et Go Capital. « Notre objectif consiste maintenant à installer un générateur pilote fin 2023 dans le Rhône », prévoit Nicolas Heuzé, cofondateur. Ce démonstrateur prévu à l’écluse de Barcarin, à Port-Saint-Louis-du-Rhône (Bouches-du-Rhône) sera dimensionné à ...