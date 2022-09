La CRE enquête sur le fournisseur Ohm Energie

La Commission de régulation de l’énergie (CRE) lance une enquête contre le fournisseur Ohm Energie et précise par communiqué que plusieurs acteurs « font l’objet d’investigations, en particulier s’agissant d’agissements susceptibles de constituer un abus d’Arenh ». C’est-à-dire d’un pilotage de portefeuille commercial de manière à acquérir les clients lors des périodes de basse consommation puis à s’en débarrasser, ce qui permet de disposer d’un important volume d’Arenh et donc d’une électricité bon marché pouvant être revendue avec d’importantes marges à l’heure actuelle. La CRE précise que « cette première enquête ne préjuge en rien à ce stade de l’existence ou non de manquements que seule une instruction au fond permettra le cas échéant d’établir ».

« La CRE connaît la consommation de nos clients »

Ohm Energie a multiplié par 2,5 son portefeuille depuis juin 2021 mais augmente violemment ses tarifs sur le segment 6 KVA et plus en ce moment, de 60%. Une mesure qui va ...