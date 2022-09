CMA CGM dégaine un fonds de 1,5 Md€ pour la décarbonation

Avec un chiffre d’affaires ayant plus que doublé au premier semestre et un bénéfice en explosion (+ 9 Mds€ à 14,7 Mds€), le transporteur maritime CMA CGM est en France l’un des grands gagnants de la reprise économique mondiale et des tensions logistiques après la crise Covid. Ce groupe, au bord de la faillite il y a dix ans, affirme réinvestir 90% de ses profits mais reste exposé à une éventuelle taxe exceptionnelle. C’est dans ce contexte qu’il annonce un tout aussi exceptionnel fonds corporate de 1,5 Md€ pour la décarbonation de ses activités (mais pas seulement) à déployer en cinq ans.

Premier axe d’investissement : le soutien aux ...