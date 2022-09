CEE : deux corridors de prix en consultation, l’obligation étalée

Présenté ce matin lors du Comité de pilotage des certificats d’économies d’énergie (Copil CEE), le projet de couloir de prix pour les CEE prévoit des seuils différents pour les primes versées lors d’opérations chez les ménages en situation de précarité et pour les autres. Les pouvoirs publics souhaitent que le corridor pour les CEE dits précaires soit au moins 50% supérieur à celui des « CEE classiques ». Les planchers et plafonds proposés : entre 10€ et 14€/MWh cumac pour les « CEE précaires », entre 7€ et 10€/MWh cumac pour la seconde catégorie. Pour rappel, les cours des deux catégories sont actuellement proches et faibles : 5,88€/MWhc pour les « CEE classiques », 5,87€ pour les « CEE précaires » selon l’indice spot en août du registre Emmy.

