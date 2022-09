Bien trop d’anomalies détectées dans le DPE

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) s’est penchée sur la nouvelle version du Diagnostic de performance énergétique (DPE). Si elle estime que globalement les entreprises contrôlées respectent leurs obligations concernant les formations et les certifications, des irrégularités ont en revanche été constatées sur l’information précontractuelle du consommateur et la signature en ligne ou à domicile des contrats de vente.

72% d’anomalies