Alterna énergie étudie à son tour des offres incitant à la flexibilité

Ce ne sont pas uniquement les trois plus grands énergéticiens français qui cherchent à adapter leur offre commerciale au contexte actuel. Le producteur et fournisseur Alterna énergie, qui regroupe plus de 50 entreprises locales de distribution (ELD) et dont les clients sont des particuliers et des professionnels, y réfléchit également. « Nous avons étudié l’appel d’offres de RTE dédié aux fournisseurs et il paraît peu rémunérateur pour le client final. Nous préférons travailler sur des nouvelles offres qui incluent de la flexibilité, où nous voyons plus de valeur », affirme le directeur général, Antonin Marcault.