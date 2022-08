Une proposition robuste pour lisser les prix de l’électricité

Bureaux d’EDF Trading (Crédit : EDF)

A l’heure où les pouvoirs publics européens et français n’excluent plus une réforme en profondeur d’un marché de l’électricité chamboulé par les violents épisodes de hausse des prix – le cap des 1 000€/MWh pour 2023 en France a été franchi aujourd’hui -, le dernier numéro de La Revue de l’Energie publie un article opportun*.

Ses auteurs, Jacques Percebois, professeur à l’université de Montpellier, à l’Ecole des Mines de Paris et l’Ifpen, et Stanislas Pommeret, ingénieur et chargé de mission à la direction de la recherche fondamentale au CEA, proposent un mécanisme de formation des prix en période de crise. Une alternative au système actuel où le prix d’équilibre se fixe ...