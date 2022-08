Nordex en perte de 283 M€ au premier semestre

Nordex avait prévenu les investisseurs en mai que l’année 2022 serait difficile. Les résultats du premier semestre confirment l’avertissement. Le turbiner allemand, désormais détenu à plus de 41% par le groupe de BTP et d’énergie espagnol Acciona affiche une perte nette de 283 M€ ; elle était de 64 M€ sur la même période l’an dernier et de 230 M€ sur les douze mois.

L’industriel de Hambourg a confirmé lors de sa présentation la facilité de crédit jusqu’à 286 M€ souscrite auprès d’Acciona, pour rembourser une obligation arrivant à échéance en 2023. Cet emprunt s’ajoute à l’injection de 351 M€ au capital en juin puis en juillet dont les deux tiers apportés par l’actionnaire principal espagnol.

Les ventes ...