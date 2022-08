Le Danemark lance son appel d’offres sur le stockage de CO2

Comme la Norvège, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne notamment, le Danemark s’intéresse de plus en plus près au captage et au stockage de CO2. Après une feuille de route gouvernementale établie en juin 2021, le pays passe aux travaux pratiques. L’agence danoise de l’énergie vient de lancer la première session d’un appel d’offres pluriannuel inédit pour des permis de recherche de cavités de stockage en Mer du nord, sur le plateau continental du pays. La première période est ouverte aux candidatures jusqu’en octobre.

L’État danois détiendra une participation de 20% dans ces licences, valables pendant ...