Le gouvernement allemand a approuvé l’allocation de 177,5 Mds€ du budget fédéral entre 2023 et 2026 pour le fonds « Climat et Transformation », évolution du fonds « Energie et Climat » visant à accompagner le pays dans sa transition énergétique et vers un affranchissement du gaz russe. Pour l’année 2023, sont mis à disposition 35,4 Mds€.

Rénovation énergétique

La plupart de cet argent sera fléchée vers ...