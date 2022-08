La reconstruction en Ukraine fera la part belle aux énergies renouvelables

Maksim Timchenko, PDG de DTEK

« Nous comptons faire de l’Ukraine l’un des principaux pays producteurs d’énergie renouvelable en Europe », a déclaré aujourd’hui Maksim Timchenko, PDG de l’énergéticien ukrainien DTEK lors d’un point presse désormais mensuel. Avant l’invasion russe, le pays disposait de 1,6 GW de capacité éolienne terrestre et de 7,6 GW de puissance photovoltaïque. Mais 90% de l’infrastructure éolienne et 30% des centrales solaires sont aujourd’hui détruites ou hors réseau car situées sous contrôle russe, dans les régions de Kherson et Zaporijia.

Le réseau électrique est lui aussi abîmé et la capacité actuelle de production EnR ukrainienne est inférieure à 800 MW, estime DTEK. Cette compagnie détenue par le magnat ukrainien Rinat Akhmetov a pour sa part perdu aussi l’accès à ...