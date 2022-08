Hyvity ambitionne de se développer dans l’hydro

En pleine tourmente énergétique, un nouvel acteur de l’hydroélectricité se lance. Le pure player Hyvity développe des centrales de petites et moyennes puissances (supérieur à 1 MW) ainsi que des stations de pompage turbinage (STEP). Après des implantations en Italie et en Bulgarie, Hyvity développe aujourd’hui son activité au Chili, à Madagascar et au Vietnam, mais aussi en France.

Hyvity est issue de l’ancienne entreprise Euro Blue Power, filiale du groupe Pacifico (famille Hénin), créée en 2015 par Pierre-Marie Hénin. Cet entrepreneur, qui ...