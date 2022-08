Emmanuelle Wargon rejoint la CRE

Emmanuelle Wargon (crédit : MTES/Twitter)

Emmanuelle Wargon a été nommée hier et pour six ans Présidente de la Commission de régulation de l’énergie, par décret paru aujourd’hui au Journal officiel. L’ancienne ministre déléguée au Logement dans le précédent gouvernement succède à Jean-François Carenco, arrivé en 2017 et qui est désormais ministre délégué chargé des Outre-mer.

La nomination d’Emmanuelle Wargon s’est faite non sans heurts, le Parlement ayant voté début août en sa défaveur mais sans atteindre la proportion nécessaire pour modifier le choix gouvernemental. Dans le communiqué annonçant sa nomination, Emmanuelle Wargon prend soin de souligner ...