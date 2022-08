Efficacité énergétique : des « actifs à l’envers » devenus précieux [Dossier]

GreenUnivers publie une série de sept dossiers sur les thèmes essentiels de la rentrée. Aujourd’hui, l’efficacité énergétique (6/7).

La situation n’a sans doute jamais été aussi favorable pour les projets d’efficacité énergétique et pour les entreprises architectes. La crise électrique et gazière impose des mesures d’urgence pour cet hiver, la menace climatique suscite des plans à moyen et long termes de plus en plus en plus amples. La Commission européenne et la BEI rassemblent ainsi de nouveaux moyens financiers de même que des outils pour accélérer les projets et stimuler les investisseurs. En France, signe parmi d’autres de cette mobilisation, le gouvernement a porté en mars dernier le budget du Fonds chaleur géré par l’Ademe à 500 M€, soit 150 M€ supplémentaires alors que seuls 20 M€ étaient prévus.

Les investisseurs privés se positionnent aussi d’eux-mêmes pour apporter des fonds au capital des spécialistes du sujet ou financer leurs installations. Deepki a ainsi réussi en mars dernier une levée de fonds de 150 M€, un montant à comparer aux sommes globalement apportées en 2021 au capital des entreprises de l’efficacité énergétique, dans les bâtiments ou l’industrie : 183 M€ pour 23 tours de table dans lesquels on retrouvait aussi souvent l’investisseur public Bpifrance.

Efficacité énergétique : l’Europe élabore des outils financiers dédiés

Chasse au gaspi, le retour

Face à la Russie, Matignon dégaine MaPrimeRénov et Fonds chaleur

Immobilier : Deepki doté de 150 M€ pour devenir « global »

183 M€ levés dans l’efficacité énergétique en 2021



Le financement de projets devient plus attractif. Longtemps dédaignés par rapport à la production d’énergie renouvelable, les sites sobres en énergie apparaissent désormais comme « une classe d’actifs à l’envers » pour reprendre l’expression du pionnier Laurent Kraif, fondateur du tiers financeur Perfesco acquis en 2014 par EDF. Un autre précurseur, Freddy Rump, fondateur du développeur-producteur de récupération de chaleur fatale EcoGreen Energy, investi par Kyotherm, voit la valeur moyenne d’un marché avec un industriel passer chez lui de 700 000€ avant la crise Covid à… 20 M€ aujourd’hui.



Perfesco, discret bras armé d’EDF dans l’efficacité énergétique industrielle

L’infrastructure EnR&R d’EcoGreen et Kyotherm change d’échelle

Eco-Tech Ceram lève 5 M€, lance une offre de financement

ACE Energie et Eiffel font affaire sur 10 M€

Enogia et Eiffel Gaz Vert ouvrent la récupération de chaleur au leasing

La notion encore nouvelle d’infrastructure d’efficacité énergétique prend donc forme, créatrice de valeur à l’étage des projets mais aussi à celui du capital de leurs développeurs. Elle se concrétise dans les ambitions accrues d’investisseurs déjà familiers du sujet, comme Demeter ou le suisse Susi Partners et les initiatives d’arrivants, tel que Tikehau. Les fonds disponibles restent d’un volume sans commune mesure avec ceux mobilisés dans les énergies renouvelables mais ne demandent sans doute qu’à progresser.



Demeter lance un fonds dédié à l’efficacité énergétique

Le nouveau fonds de Tikehau Capital cible l’efficacité énergétique

Starquest Capital vise 130 M€ pour son nouveau fonds

RGreen Invest finance un data center

RGreen Invest vers des projets plus amont et aussi hors Europe

Eiffel vise 800 M€ pour son nouveau fonds de dette à impact

Meridiam devient l’actionnaire majoritaire de Voltalis

Demeter prépare son troisième fonds infra

Efficacité énergétique : le fonds de Susi Partners boucle à 289 M€