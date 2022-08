Les gouvernements allemand et espagnol viennent d’approuver des textes de loi visant à réduire leur consommation d’énergie et leur dépendance au gaz naturel.

Outre-Rhin, deux règlements ont été adoptés. Le premier contient des mesures à court terme et le second propose des actions sur 48 mois. Le gouvernement estime que ces dispositions peuvent réduire la consommations de gaz de 2% et permettre des économies de 10,8 Mds€ sur les deux prochaines années. En Espagne, le parlement a validé ...