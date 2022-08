Des offres inédites pour aider les sites énergivores cet hiver

Rien de tel qu’une explosion des prix de l’énergie pour déclencher des mesures d’économie. Le phénomène est plus efficace qu’une décennie de dispositions incitatives voire obligatoires comme le décret dit tertiaire. L’opérateur de pilotage énergétique de bâtiments Eficia n’a jamais vu une telle effervescence chez ses clients professionnels : « Des décisions qui demandaient un an pour aboutir sont prises en sept jours. Et parfois, du jour au lendemain, des clients nous demandent d’équiper plusieurs dizaines de bâtiments sous quelques semaines au lieu de plusieurs mois », constate Alric Marc, fondateur de cette entreprise parisienne en 2013, aujourd’hui employeur de 80 personnes. Changements de chaudière, éclairages LED, mais aussi et surtout gestion dynamique des consommations sont au programme.

Cette tendance qu’Eficia a vue s’accélérer depuis le début de la guerre en Ukraine, suscite de nouvelles demandes de la part des entreprises les plus énergivores, exposées ...

