Un réseau de 250 stations H2 en préparation en Europe

H2 Energy Europe et la filiale britannique du groupe pétrochimique Phillips 66 ont formé une joint-venture à 50-50 pour développer et exploiter un réseau de stations de ravitaillement d’hydrogène renouvelable entre l’Allemagne, l’Autriche et le Danemark. L’opération date du début de l’année, mais est passée quelque peu inaperçue. L’objectif fixé est d’installer 250 stations d’ici 2026, visant la mobilité lourde mais aussi les particuliers.

JET H2 Energy



La joint-venture se nomme JET H2 Energy, car ...