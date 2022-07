Plus de 210 MW solaires financés en « merchant » en Espagne, RGreen associé

Le financement d’un portefeuille de 14 centrales solaires prêtes à construire vient d’être bouclé en Espagne, basé à 100% sur des revenus issus de la vente sur le marché. La holding de projets, Umbrella Solar Investment, appartient au développeur-producteur indépendant IM2, situé à Valence et actif en Espagne et au Chili, en particulier avec Enel.

Un premier financement en dette senior, et non pas en prêt court de type bridge, a été conclu en avril pour lancer ces 14 centrales, pour 106,5 M€ et avec l’investisseur en dette privée madrilène Incus Capital. Le deuxième étage est composé ...