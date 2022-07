Le fabricant suédois de batteries Northvolt et l’entreprise finlandaise Stora Enso, active dans le packaging, l’industrie du bois et la production de papier, se sont associés pour développer des batteries dont l’anode sera produit à partir de la lignine. Ce polymère organique est présent naturellement dans les arbres et assure leur rigidité. Ils en sont composés pour 20% à 30%.

Une batterie sourcée localement

Stora Enso s’occupera ...