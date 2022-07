Les renouvelables continuent de plomber les résultats de GE

General Electric a publié ses résultats financiers du 2ème trimestre. Sa division « énergies renouvelables » affiche toujours des pertes importantes, d’autant plus remarquées que les autres divisions (Aéronautique, Santé et Power) sont quant à elles bénéficiaires. Au regard des pertes accumulées sur le seul premier semestre, le groupe américain annonce ne plus espérer être rentable sur ce segment cette année.

853 M€$ de pertes en 6 mois