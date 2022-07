Le Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) des Etats-Unis a identifié deux zones, au large du Texas et de la Louisiane, pour le développement de parcs éoliens offshore. Elles s’étendent respectivement sur 221 ha et 76 ha et seront soumises à consultation publique pendant 30 jours pour être définitivement validées. Leur surface a été définie pour minimiser l’impact sur les autres activités maritimes et sur la faune, affirme le BOEM.

Selon les autorités américaines, ces deux parcs ...