L’Ademe annonce le lancement du troisième volet de l’appel à projets « Industrie Zéro Fossile ». Présenté le 29 avril et doté d’un budget de 150 M€, dans le cadre du plan France 2030, son objectif est d’accompagner l’industrie pour s’affranchir des énergies fossiles et mieux faire face aux conséquences, économiques et politiques, de la hausse des prix de l’énergie.

Investissements <3 M€

Les deux premiers volets étaient ...