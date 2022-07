Coénove s’attaque au décret sur le classement des réseaux de chaleur

Très attendus de la filière de la chaleur renouvelable, le décret et l’arrêté de classement des réseaux de chaleur n’ont pas fait que des heureux. Coénove, association qui réunit des acteurs du bâtiment et du gaz renouvelable, a déposé le 24 juin une requête devant le Conseil d’Etat pour demander l’annulation des deux textes. Ils imposent un raccordement automatique à un réseau de chaleur pour un immeuble neuf ou en rénovation, lorsque cela est possible et pour des chaudières de plus de 30 kW.

Des pertes pour le gaz

Le décret et l’arrêté ...