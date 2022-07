CEE : le distributeur de matériel électrique Rexel fait affaire avec Sonergia

Sonergia continue à se rapprocher des entreprises de la rénovation énergétique. Et à tisser sa toile dans l’écosystème des certificats d’économies d’énergie (CEE) et des financements de la rénovation énergétique en général. Après ses accords avec deux importants fabricants de chaudières et poêles biomasse, Okofen et Hargassner, l’opérateur de primes CEE fait maintenant équipe avec Rexel, distributeur de matériel électrique – par exemple négociant en pompes à chaleur. Avec son réseau de 460 agences, c’est ...