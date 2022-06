Un début de démocratisation pour les bornes en « copros »

L’offre d’Enedis dans les infrastructures de recharge électrique pour les copropriétés n’est pas encore effective et c’est normal puisque le décret et les arrêtés afférents ne sont pas parus. Mais le marché commencerait quand même à se démocratiser et se régionaliser.

L’opérateur privé Zeplug constate ainsi que le prix moyen au m2 des copropriétés ayant sollicité une étude de sa part a diminué de 35% depuis 2017. Côté véhicules électriques, le profil des conducteurs paraît de moins en moins corrélé au ...