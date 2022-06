Spécialiste de la biomasse, Charwood Energy veut entrer en Bourse

Charwood Energy, spécialisée dans les solutions de valorisation énergétique de la biomasse, vient d’annoncer l’approbation de son document d’enregistrement par l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 15 juin. L’entreprise bretonne a choisi la voie de la Bourse pour gagner en notoriété, garder son indépendance et attirer les profils.

Une centaine de projets mis en service

Fondée en 2006 par Adrien Haller, Charwood Energy a essentiellement conçu et réalisé des centrales pour le compte d’industriels comme Engie, Paprec ou Séché Environnement.