Pourquoi CVE expérimente les jumeaux numériques de centrales solaires

Déjà utilisés dans l’industrie et le bâtiment, par exemple pour modéliser l’utilisation d’un moteur ou le comportement d’immeubles et d’infrastructures, les jumeaux numériques commencent à intéresser les producteurs d’énergie renouvelable. Engie New Ventures a investi en avril dans Raptor Maps, une start-up américaine proposant des outils numériques pour optimiser le fonctionnement de centrales photovoltaïques.

En France, CVE s’est lancé dans l’aventure l’année dernière, en partenariat avec le laboratoire Observation, Impacts, Energie (OIE) de Mines ParisTech-Armines. En interne, le producteur solaire et biométhane mobilise deux scientifiques des données, des ingénieurs d’exploitation et des informaticiens. Leurs travaux visent pour l’instant à ...