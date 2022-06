Piles à combustible : Symbio prépare la hausse des volumes

C’est un composant clé des piles à combustible (PAC) : Symbio vient d’annoncer la création avec l’allemand Schaeffler d’une co-entreprise, baptisée Innoplate, pour produire des plaques bipolaires. Dans une PAC, ces plaques assurent la distribution des gaz réactifs et le passage du courant. Jusqu’ici sous-traitée, leur fabrication devient stratégique à l’heure où la filiale commune à Faurecia et Michelin se prépare à « accompagner la naissance du marché de la mobilité hydrogène en volume et en qualité », pointe une porte-parole de Symbio. Au cours du trimestre, le spécialiste français des piles à combustible vient en ...