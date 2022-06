Sur le marché depuis plusieurs mois, le développeur et producteur allemand Ostwind est en discussions avancées avec Orsted pour une acquisition à 100% par l’énergéticien danois. Lequel a confirmé dans un communiqué aujourd’hui négocier avec les fondateurs Gisela Wendling-Lenz et Ulrich Lenz, et Fabien Kayser. Basé à Ratisbonne (Bavière), concentré sur ...