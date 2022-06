Les rénovations collectives globales à la hausse chez CertiNergy & Solutions

@CertiNergy & Solutions

Promesse d’efficacité énergétique réelle et encouragée par les pouvoirs publics depuis 2020, la rénovation thermique performante des bâtiments collectifs peine à s’imposer – il en est de même pour les maisons. Selon un rapport de l’administration du 6 juin, seulement 1,6 TWh cumac de travaux financés par des certificats d’économies d’énergie (CEE) ont été engagés en deux ans, à comparer au niveau de l’obligation annuelle de plus de 500 TWhc. Le premier trimestre 2022 ressort à 181 GWhc contre presque 600 GWhc un an plus tôt.

Les choses pourraient changer. « Sur la rénovation globale, nous avions ...