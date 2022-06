L’efficacité énergétique appelée à la rescousse [Dossier]

Erigée par l’Europe, le gouvernement et les trois plus grands acteurs français de l’énergie comme une nécessité absolue, l’efficacité énergétique et les économies d’énergie reviennent sur le devant de la scène. Entre craintes de rationnements de gaz cet hiver, difficultés du parc nucléaire et énergies renouvelables insuffisantes, le mantra « la meilleure énergie est celle qu’on ne consomme pas » prend tout son sens.

Isolation des bâtiments, réseaux de chaleur, systèmes ORC, les solutions sont multiples pour le résidentiel et l’industrie, mais peu sont déployés à grande échelle. La baisse des cours des CEE plane sur plusieurs d’entre elles. La France en aurait pourtant un grand besoin, étant donné les déperditions d’énergie et la proportion élevée de passoires énergétiques.

La crise énergétique semble promettre le marché à un bel avenir. Plusieurs levées de fonds ont d’ailleurs été annoncées ces dernières semaines et les carnets de commande se remplissent.

Ces opportunités intéressent les investisseurs. Des véhicules spécifiques sont désormais proposés ou en cours de collecte.