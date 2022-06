H2 : ReGa Energy lève 17 M€ auprès de deux investisseurs français

Le développeur portugais de projets biogaz et hydrogène vient de lever 17 M€ lors d’un tour de table mené par le fonds d’investissement Swen Capital avec aussi Elyse Energy, société commune entre Vol-V et Falkor, le fonds spécialisé dans l’hydrogène créé en 2019 par Pascal Pénicaud, ancien associé et directeur général de Tenergie. L’opération servira notamment à financer le premier projet H2 mené par la société.

Nazaré Green Hydrogen Valley