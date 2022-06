L’état brésilien du Rio Grande do Sul a signé un protocole d’accord avec Ocean Winds, co-entreprise à 50-50 entre Engie et EDPR pour le développement de deux parcs éoliens offshore pour une capacité combinée de 7,2 GW. Il s’agit des parcs de Marinha de Tramandai (700 GW), dans le nord de l’état, et Ventos do Sul (6,5 GW), dans le sud. L’investissement estimé se situe entre 100 et 120 milliards de reis (18-22 Mds€).

Une filiale dédiée au pays

Ces projets font partie ...