Eolien : MingYang franchit une nouvelle étape dans la course à la puissance

Le turbinier chinois MingYang Smart Energy a annoncé la sortie de son usine de la plus grande pale éolienne construite dans le monde. Un jalon important pour l’entreprise chinoise qui ne cache plus ses ambitions à l’international, et en Europe en particulier. MingYang Smart Energy est déjà parvenu à poser un pied sur le Vieux Continent, et peut se vanter d’avoir installé les premières éoliennes offshore « made in China » d’Europe.

111,5 mètres