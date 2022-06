On connait désormais la répartition des rôles entre les nouvelles ministres en charge de l’énergie et de l’écologie. Un constat s’impose : la transition énergétique est bel et bien séparée en deux. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, se voit attribuer le pilotage de plusieurs filières, en particulier dans la production d’énergie. Mais le déploiement sur le terrain ...