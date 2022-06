Chasse au gaspi, le retour

« Nous devons engager un grand programme d’efficacité énergétique et une chasse au gaspillage nationale. L’effort doit être immédiat, collectif et massif », ont exhorté les dirigeants d’EDF, Engie et TotalEnergies dans une tribune publiée hier par le JDD. Cette mobilisation commune et au plus haut niveau correspond à une situation elle-même exceptionnelle, marquée par la baisse des livraisons de gaz russe, de possibles rationnements et, en France, une indisponibilité partielle du parc électro-nucléaire et hydroélectrique, affecté par le vieillissement et la sécheresse. Le tout contribue à maintenir au plafond les prix de l’énergie.

Cet appel des énergéticiens suit l’annonce par Agnès Pannier-Runacher vendredi dernier d’une mobilisation nationale pour réduire de 10% en deux ans la consommation d’électricité et de gaz, hors celles des particuliers. La ministre de la Transition énergétique a lancé cette semaine trois groupes de travail ...