Chaleur solaire : deux mesures de soutien supplémentaires

Le solaire thermique veut passer à la vitesse supérieure et attend un soutien adéquat de la part des pouvoirs publics. C’est le message essentiel issu de la neuvième édition des États Généraux de la chaleur solaire organisés par Enerplan à Montpellier. Le constat est clair, comme l’explique Laetitia Brottier, vice-présidente solaire et bâtiment du syndicat : par le passé, le MWh de chaleur solaire à 40€ ne pouvait pas concurrencer un prix du gaz inférieur à 20€/MWh. Aujourd’hui, l’équation est inversée et le marché affiche une dynamique alléchante, combinant réduction des émissions et intérêt économique.

Des annonces pour juin

Les représentants des pouvoirs publics ...