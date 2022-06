Biogaz : la filière biodéchets est en retard et désargentée

Le gisement biogazier que représentent les restes alimentaires, évalué entre 5 et 9 TWh annuels par GRDF, est-il fiable ? Les exploitants de méthaniseurs pourront-ils compter sur lui ? Peut-être mais à l’échelon national, ce n’est pas pour demain. En tout cas pas pour le 1er janvier 2024, date à laquelle la loi Anti-gaspillage et économie circulaire de 2020 impose pourtant le tri à la source et généralisé des biodéchets, y compris par les ménages.

« Tout le monde ne sera pas au rendez-vous et ce n’est pas si grave. L’important est d’être dans une bonne dynamique », a reconnu Vincent Coissard, sous-directeur pour les déchets et l’économie circulaire au ministère de la Transition écologique, lors ...