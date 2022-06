A Issy, Hype amorce son nouveau réseau H2 francilien

Lancé hier par le maire André Santini, le projet de ravitaillement à hydrogène d’Issy-les Moulineaux (Hauts-de-Seine) est prévu pour entrer en service en octobre. Il est dimensionné sur 200 kg par jour et est mené par Hype et REI-Inthy, spécialiste en hydrogène et en réseaux énergétiques, actif depuis 2017. REI Groupe a été repris par Dominique Darne, ex-dirigeant et actionnaire d’Eurowatt et est détenteur du projet de station H2 à Dijon prévu aussi pour octobre, de même que du centre d’essai H2 Isthy à Belfort, compétent notamment sur les réservoirs.

Hype et REI-Inthy investissent chacun 1,5 M€ dans le projet de station, décroché face aux grands énergéticiens notamment, à l’issue de l’appel d’offres municipal. L’appareil sera au début approvisionné par de d’hydrogène transporté, le profil décarboné devant encore être défini ; un électrolyseur est ...