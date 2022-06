A Genève, une filière hydrogène 100% suisse en préparation

En Suisse, il n’y a pas de PIIEC* communautaire pour le soutien à l’hydrogène renouvelable et pas non plus de plan gouvernemental pluriannuel de plusieurs milliards d’euros comme en Allemagne et en France. En revanche, circulent déjà plusieurs dizaines de camions Hyundai H2 livrés progressivement depuis 2020, utilisés par une vingtaine d’entreprises et ravitaillés par un réseau embryonnaire de onze sites, surtout dans les stations-services des coopératives de la grande distribution et dans celles du pétrolier Avia.

Fin des achats de diesel dans trois ans

Soutenu pour l’essentiel par une exemption de taxe poids lourds**, ce marché émergent ...