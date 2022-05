Yespark lève 28 M€ pour massifier les bornes de recharge privatives

La course à la recharge électrique est lancée… dans les parkings. A l’origine spécialiste du stationnement, mais positionné sur la recharge électrique depuis un an, Yespark annonce une levée de fonds de 28 M€ auprès de Ring Capital, Sofiouest, Founders Future, la Banque des Territoires et NEoT Green Mobility. Cette somme doit lui permettre de « devenir le leader français du stationnement longue durée et de la recharge électrique pour tous », formule-t-il. Plus précisément, la société fondée en 2014 compte ...