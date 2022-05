Stolect lève 4 M€ pour son projet de stockage thermique

La jeune société spécialisée dans le stockage d’électricité, fondée et présidée par Jean-François Le Romancer, a bouclé une levée de fonds de 4 M€ pour accélérer le développement de sa technologie de stockage thermique. Le FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) Bretagne apporte 2 M€ en subventions, un montant complété par des prêts de Bpifrance et des antennes régionales de la Banque Populaire et de la Caisse d’Épargne. Des entrepreneurs et industriels de l’énergie, du numérique et de la finance carbone ont investi en fonds propres, pour une somme qui reste confidentielle.

Deuxième tour de table en préparation

Une deuxième levée de fonds, de l’ordre de ...