Solaire sur terres agricoles : un cadre trop souple et décentralisé ?

Le photovoltaïque est-il un facteur d’artificialisation des sols ? En instaurant des critères d’exemption dans les calculs de consommation d’espace, le projet d’arrêté en cours de consultation esquisse un cadre pour les zones naturelles, agricoles et forestières. Mais est-il suffisamment précis ? « Ce texte adopte une position assez souple », analyse Antoine Nogier, président de Sun’R, positionné via Sun’Agri sur l’agrivoltaïsme, qui le juge tout de même assez peu contraignant. « En regardant les différentes textes qui sortent actuellement, on comprend que le gouvernement va beaucoup s’appuyer sur ...